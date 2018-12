WKÖ sieht leichtes Minus im Weihnachtshandel gegenüber 2017

Laut Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) wird der Handel im Weihnachtsgeschäft 2018 ein leichtes Minus gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Roman Seeliger, Vize-Geschäftsführer der Bundessparte Handel der WKÖ, sagte am Samstag in einer ersten Einschätzung zur APA, es werde wohl insgesamt (stationärer und österreichischer Online-Handel gemeinsam) ein Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zu 2017 geben.

“Hätten uns mehr gewünscht”

Der letzte Samstag vor Weihnachten sei “natürlich besser verlaufen als die Samstage davor”, so der Vize-Geschäftsführer am Samstagnachmittag. Allerdings habe es bereits beim ersten Einkaufssamstag am 1. Dezember ein Minus gegeben, und auch am letzten Advent-Samstag verzeichnete der stationäre Handel einen leichten Rückgang. “Wir hätten uns schon ein bisschen mehr gewünscht” so Seeliger. Beim stationären Handel sei man jetzt auf dem Niveau vom Jahr 2016, sagte er.