WKÖ-Chef Mahrer zum neuen Nationalbank-Präsidenten bestellt

Nun ist es offiziell: Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer wird ab 1. September als neuer Präsident der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Claus Raidl ablösen. Der Ministerrat bestellte zudem Barabara Kolm, Präsidentin des Friedrich August von Hayek Instituts, zur Vize-Präsidentin. Sie folgt Max Kothbauer nach. Neuer Gouverneur dürfte der frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann werden.

“Ich freue mich über das Vertrauen, das der Finanzminister und die gesamte Bundesregierung in mich haben. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Generalrat werde ich mich selbstverständlich für eine stabile Währungspolitik und einen stabilen Finanzmarkt einsetzen. Beides ist wichtig für die positive Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes, für unserer Betriebe und für die Zukunft deren Mitarbeiter und Familien”, so Mahrer ein einer ersten Stellungnahme gegenüber der APA. “Ich wünsche mir, dass nicht ständig Realwirtschaft und Finanzwirtschaft gegeneinander ausgespielt werden. Wirtschaft ist unteilbar und daher auch ganzheitlich zu betrachten. Und natürlich bringe ich sehr gerne meine wirtschaftspolitische Erfahrung in das Aufsichtsgremium ein”, so Mahrer weiter.