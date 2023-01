WKÖ-Chef Mahrer reist mit 40 Unternehmern nach Israel

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bereist am kommenden Montag und Dienstag mit rund 40 Vertretern heimischer Unternehmen Israel "um Türen für unsere Wirtschaft zu einem ebenso chancenreichen wie innovativen Markt zu öffnen". Israel sei ein Absatzmarkt für heimische Spitzentechnologie und biete Know-how der Forschungs- und Startup-Landschaft. Es handle sich um die größte WKÖ-Delegation seit vielen Jahren.

"Vor allem in den Bereichen Umwelttechnik, Abfallwirtschaft oder Energiewirtschaft sind die Erfahrung und Innovationskraft österreichischer Betriebe stark nachgefragt", so Mahrer vor der Abreise in Wien. Er rechnete vor: "Die EU ist mit einem Anteil von 26 Prozent der wichtigste Exportmarkt für Israel, 35 Prozent der Importe des Landes stammen aus der EU - da gibt es also ordentlich Potenzial."