WKÖ-Chef Mahrer plädiert für Investitionsanreize

Der Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ), Harald Mahrer, hat die Konjunkturprognose der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zum Anlass genommen, um für mehr Investitionsanreize und steuerliche Entlastungen für die Arbeitnehmer zu plädieren. Denn noch laufe die Binnenkonjunktur gut - im Gegensatz zur exportlastigen Industrie, die stark unter dem internationalen Umfeld leide.

"Gerade im nächsten und übernächsten Jahr brauchen wir gar keine Belastungen für die Mitarbeiter. Es braucht mehr Netto vom Brutto" so Mahrer. Noch wichtiger sei aber, dass eine neue Regierung Investitionsunterstützung betreibe. Denn die Investitionsneigung sei gesunken, wie auch die OeNB in ihren Zahlen gezeigt habe. "Wir brauchen kein Konjunkturpaket - wir befinden uns ja nicht in einer Rezession - aber eine klare Investitionsunterstützung", sagte Mahrer. Die Wirtschaftskammer schlage diesbezüglich bereits seit Längerem Investitionsfreibeträge vor.