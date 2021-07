WKÖ befürchtet zu starke Belastung durch EU-Klimapolitik

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bekennt sich auch zu den verschärften Klimaschutzzielen der Europäischen Union, befürchtet aber eine Mehrbelastung für Industrieunternehmen etwa durch die geplante CO2-Grenzabgabe oder ein befürchtetes Ausdünnen der Gratis-CO2-Zertifikate für produzierende Betriebe. Die EU betreibe eine isolierte Politik, sie sollte sich Verbündete suchen, forderte Stephan Schwarzer, der Leiter der WKÖ-Umwelt- und Energiepolitik-Abteilung, am Dienstag.

In jeder Woche würden auf der Welt zwei Kohlekraftwerke neu angeschlossen, "das ist verdammt viel. Wir steigen aus, andere ein", kritisierte Schwarzer in einem Online-Pressegespräch aus Brüssel. Für die globale CO2-Bilanz sei das trotz der Bemühungen der EU dann nicht einmal ein Nullsummenspiel: "Für das Weltklima ist das wohl noch immer ein Emissions-Aufschwung".

An den von der EU geplanten CO2-Aufschlägen für Importgüter, die an die Stelle von CO2-Gratiszertifikaten treten könnten, kritisierte Schwarzer, dass solche Klimazölle nur teilweise vor Carbon Leakage schützen würden, also vor einer drohenden Abwanderung von Produktionen ins Ausland aus Gründen der CO2-Kosten in der EU. "Stahl aus Indien oder Korea hat noch mehr CO2, das weiß die EU." Derartige Zölle würden zwar auf dem europäischen Heimmarkt wirken und den europäischen Markt vor Importen schützen, doch würden 30 Prozent der Exporte in Länder außerhalb der EU gehen.