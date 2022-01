WKÖ: 2021 deutlich mehr Unternehmensgründungen

In Österreich hat es im vergangenen Jahr 35.095 Unternehmensgründungen gegeben, nach 32.973 im Jahr 2020. Das geht aus Zahlen der Wirtschaftskammer (WKÖ) hervor. In der Krise gegründete Unternehmen hätten Aspekte wie Digitalisierung und Onlinehandel viel stärker berücksichtigt. Rund 45 Prozent der Gründungen gingen 2021 auf Frauen zurück.

In der Pandemie hätten sich Viele die Sinnfrage gestellt und entschlossen, schon länger gehegte Ideen umzusetzen, so Elisabeth Zehetner-Piewald. Das sehe man gut bei den angegebenen Motiven, wo in den vergangenen zehn Jahren unter anderem die flexible Lebensgestaltung und der Wunsch "sein eigener Chef zu sein" immer ganz oben standen.