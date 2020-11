WK-Wahl-Burgenland-Vorwürfe - Laut StA mehrere Geständnisse

Die Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt hat am Montag bestätigt, dass im Zusammenhang mit der Wirtschaftskammerwahl vom März im Burgenland Ermittlungsverfahren gegen sechs Beschuldigte laufen. Die Vorwürfe betreffen Fälschung einer Wahl sowie Urkundenfälschung. "Es gibt geständige Verantwortungen von mehreren Beschuldigten", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Petra Bauer, auf APA-Anfrage.

Vom Wirtschaftsbund gab es zu den Manipulations-Vorwürfen am Montag auf APA-Anfrage keinen Kommentar: "Wir kennen den Ermittlungsstand nicht und laufende Verfahren werden von uns nicht kommentiert. Sollte es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein, müssen diese natürlich aufgeklärt werden", stellte Wirtschaftsbund Burgenland-Direktor Ulf Schneller fest.

Man müsse nun die Entscheidung der Gerichte abwarten: "Sollte es zu einer Verurteilung kommen, werden wir entsprechende Schritte setzen. Denn eins ist klar - für Wahlbetrug haben wir kein Verständnis", so Schneller.

Das Nachrichtenmagazin "Profil" hatte am Wochenende unter Berufung auf Ermittlungsakten berichtet, dass in einem Fall vermutlich mehr als 60 Stimmen manipuliert worden sein sollen. Auch in einem weiteren Fall sollen Manipulationen vorgenommen worden sein. Im Fokus stehen dabei zwei Pflegekräfteagenturen, es gilt die Unschuldsvermutung.