Witziges Requiem: "In Ewigkeit Ameisen" im Akademietheater

Das Ende der Menschheit ist blau. Die Engel, die mit flammendem Schwert und Posaune das Jüngste Gericht anbrechen lassen, tragen blaue Overalls. Der finale Atomkrieg taucht die Erde in blaues Licht. Überleben wird nur die blaue Riesenameise. "In Ewigkeit Ameisen" erwies sich bei der gestrigen Uraufführung im Akademietheater als fröhliche Apokalypse, als witziges Requiem. Dystopie mit Pointe.

Stephane Laimé hat als Schauplatz einen mit Wänden aus weichen, schallschluckenden Paneelen gebildeten Raum geschaffen, der an ein Tonstudio erinnert, aber viel mehr kann, als es zunächst den Anschein hat. Die Engel schweben bei ihrem ersten Auftritt vom Schnürboden herab, die Forscher kommen aus der Tiefe. In den Wänden öffnen sich Nischen und Durchschlüpfe.

Dank der Suggestivkraft der Schauspieler entsteht in der Fantasie der Zuschauer nach- und nebeneinander der kleine Schwarzwälder Ort Iflingen, dessen Bewohner gerichtet werden sollen, dummerweise aber allesamt nicht zu Hause sind, und ein ferner Urwald, in den übers Radio Meldungen eines die Menschheit in wenigen Stunden komplett auslöschenden globalen Atomkriegs dringen. Das nahe Ende lässt den schrulligen Biologen keineswegs verzweifeln: Mit der Entdeckung der berühmten blauen Ameise will er sich noch rasch unsterblich machen. Im Ascheregen findet ein Wettlauf mit dem Tod statt, der seine skurrilen, seine humoresken, aber auch seine berührenden Momente hat.