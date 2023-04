Witz und Empathie: Bernardine Evaristos Roman "Mr. Loverman"

Bernardine Evaristo zählt zu den wichtigsten Stimmen der britischen Gegenwartsliteratur. Für ihren Bestseller-Roman "Mädchen, Frau etc." über das Leben mehrerer in Großbritannien lebender schwarzer Frauen erhielt sie den Booker Prize. Nun ist ihr Roman "Mr. Loverman" auf Deutsch erschienen, der wieder eine scharfsinnige Gesellschaftsanalyse mit einem spannenden Erzählfluss vereint.

Die 63 Jahre alte Autorin und Professorin für Kreatives Schreiben in London hat einen ganz eigenen Erzählton entwickelt. Sie verwendet wenige Satzzeichen und passt sich jeweils dem Slang ihrer Figuren an. So entsteht das Gefühl, ganz nah am Empfinden der Charaktere zu sein.