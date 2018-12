"Wittgenstein 1918-2018" als Hommage an Universalgenie

Es wirkt wie ein geheimnisvoller, zauberischer Fremdkörper inmitten von Palais und Gründerzeitbauten und im Schatten eine riesigen neuen Rohbaus: Das 1928 fertiggestellte Wittgenstein Haus in Wien-Landstraße, nach den Plänen des Philosophen Ludwig Wittenstein (1889-1951) erbaut, hat eine Aura, der man sich nicht entziehen kann. Seit Dienstag ist hier eine internationale Kunstausstellung zu sehen.

“Wittgenstein 1918-2018” lautet der Ausstellungstitel, der Bezug auf den vor 100 Jahren fertiggestellten “Tractatus Logico-Philosophicus” Wittgensteins nimmt. Während die vor wenigen Tagen zu Ende gegangene kleine Ausstellung “Die Tractatus Odyssee” im Wiener Grillparzerhaus sich mit Inhalt und Entstehung der berühmten Abhandlung beschäftigte, setzt die Kunstschau auf betonten Pluralismus. “Die Ansätze der Künstler sind so vielfältig wie Wittgenstein selbst”, betonte Kuratorin Denise Parizek, die drei Jahre an der Umsetzung ihres Konzeptes gearbeitet hat. Wittgenstein habe als sich als Philosoph und Erfinder betätigt, habe Musik komponiert, geschrieben, gezeichnet oder “so etwas wie Performances” ersonnen. Die eingeladenen Künstler setzten sich linguistisch, ästhetisch oder historisch mit seinem Werk auseinander: “Wie haben versucht, alles hineinzubekommen.” Dabei soll Wittgensteins Vielfältigkeit mit dem 21. Jahrhundert verbunden und in Bilder verschiedenster Medien übersetzt werden.