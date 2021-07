Wissenschaftspreis 2021 für Fritz und Menner

Livia Fritz und Lukas Menner gewinnen in der Kategorie "Spezialpreis" des Wissenschaftspreises 2021.

Jährliche Anerkennung

Wissenschaftspreis 2020

Spezialpreise 2021

Livia Fritz wurde 1989 in Bludenz geboren und schloss 2013 das Studium der Internationalen Entwicklung an der Universität Wien ab. Zustätzlich absolvierte sie Kurse in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität und in Russistik. Ihr Dokoratsstudium begann sie 2016 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Ihre Dissertation wurde für einen Dissertationspreis nominiert, außerdem wurden mehrere ihrer publizierten Artikel ausgezeichnet. Neben Auslandsstudien- und Sprachaufenthalten in Paris, Russland und der Ukraine war Livia Fritz als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und an der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung tätig. Livia Fritz ist derzeit Universitätsassistentin an der ETH Lausanne am Lehrstuhl für Mensch-Umwelt-Beziehungen in urbanen Systemen und forscht an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik im Bereich Nachhaltigkeit.