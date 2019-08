Wissenschafter zeigten Aufnahmen aus Schiffswrack in Arktis

Mehr als 170 Jahre nach der legendären Franklin-Expedition zur Erkundung der Nordwestpassage durch die Arktis hoffen Wissenschafter auf Hinweise darauf, was genau mit den Schiffen des britischen Entdeckers John Franklin geschehen ist. Die kanadische Nationalparkverwaltung veröffentlichte Aufnahmen, die Taucher jetzt bei einer Erkundung im Inneren des gesunkenen Schiffes "HMS Terror" gemacht haben.

Die Schiffe "HMS Terror" und "HMS Erebus" gehörten zur Franklin-Expedition, die 1845 in Großbritannien aufbrach, um die Verbindung zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu finden. Im August des selben Jahres segelten sie in der kanadischen Baffin Bay an zwei Walfangbooten vorbei - und wurden danach nie wieder gesehen.