„Wissen, was Europa für uns alle bedeutet"

Die HTL Dornbirn belegt den 1. Platz beim Landesfinale beim Europaquiz 2019.

Dornbirn. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung veranstaltet jedes Jahr das österreichweite Europaquiz, in welchem Schülerinnen und Schüler aller Sekundar-Schultypen, sprich NMS, BHS, AHS, usw., antreten können. Dabei werden in lokalen Schulausscheidungen die jeweiligen Vertreter der Schule für das Landesfinale im Landhaus in Bregenz ermittelt.

Die HTL Dornbirn nahm zum dritten Mal beim Europaquiz teil. „Bei unserer internen Schulausscheidung, die von Frau Dr. Irmgard Geismayr organisiert wurde, qualifizierten sich Marc Flatz (4bWI), Jonas Madlener und Hubert Salzgeber aus der 5cWI für das Landesfinale“, so Direktor Michael Grünwald.

Während des Finaltages am 8. März 2019 wurden die Teilnehmer dann in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe schrieb das Quiz, während die andere in Kleingruppen von Landtagsabgeordneten im Landhaus herumgeführt wurde. Sie gaben den Schülern einen interessanten Einblick in die Arbeit des Landtags und standen für Fragen zur Verfügung.

Nachdem beide Gruppen das Quiz geschrieben hatten und die Auswertung abgeschlossen war, fand im Montfortsaal die Preisverleihung mit Landtagspräsident Harald Sonderegger und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink statt.

Erfolgreicher Titelverteidiger