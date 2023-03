wîse up – digitale Aus- und Weiterbildungsplattform

Mit wîse up haben die Wirtschaftskammern Österreichs ein innovatives Serviceprodukt an den Start und digitale Aus- und Weiterbildung direkt in die Betriebe gebracht.

Die digitale Transformation und immer kürzere Technologiezyklen stellen enorme Anforderungen an das Wissensmanagement. Die Covid-Pandemie hat deutlich gemacht, dass digitale Lösungen jederzeit und überall einsetzbar sein müssen. Und nicht zuletzt stellt der Fachkräftemangel die Betriebe vor große Probleme und verstärkt den Bedarf an Weiterbildung und Personalentwicklung. Die Wirtschaftskammern Österreichs haben deshalb vor vier Jahren eine breit angelegte Bildungsoffensive gestartet, um die Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen konkret zu unterstützen.

Mit wîse up, der digitalen Aus- und Weiterbildungsplattform für Österreichs Wirtschaft, wurde eines der zentralen Leuchtturmprojekte dieser Offensive gestartet. EPU und kleinere Betriebe, die weder über IT-Rechts- noch Personalabteilung verfügen, stehen vor großen Hürden: Welche Lernsoftware deckt die Bedürfnisse meines Betriebes ab? Was kostet so eine Lernsoftware? Was erspare ich mir durch die Digitalisierung? Sind die Server sicher, ist die Datenspeicherung DSGVO konform? Wo finde ich qualitätsgeprüfte Bildungsinhalte für Österreich?

„klüger werden“

„wîse up ist die digitale Aus- und Weiterbildungsplattform für österreichische Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Name ist zugleich Programm: wîse up heißt ,klüger werden‘. Genau darauf zielt die Plattform ab: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen je nach konkretem Aus- und Weiterbildungsbedarf neue Kompetenzen erwerben“, sagt WKV-Präsident Wilfried Hopfner

Einsatzgebiete von wîse up

Die Einsatzgebiete der Plattform sind breit und unterschiedlich. Sie reichen von der Einschulung der Mitarbeiter(innen) auf neueste Sicherheits- und Hygienestandards über das Onboarding, die Einschulung neuen Personals bis zur Dokumentation von innerbetrieblichen Best-Practice-Projekten oder Förderung von „Soft Skills“.

Die Vorteile von wîse up: Betriebsspezifische Ausbildungsinhalte können einfach und ohne Vorkenntnisse digitalisiert wie Bausteine zu individuellen Lernangeboten kombiniert und für einzelne Nutzer oder Nutzergruppen bereitgestellt werden. Betriebe und Mitarbeiter(innen) haben dadurch jederzeit einen perfekten Überblick über den aktuellen Ausbildungsstand und die vorhandenen Kompetenzen. All das ist jederzeit und überall nutzbar, ob am PC, Laptop, Tablet oder über die App am Smartphone.

Das Online-Kursangebot auf der Plattform

Unternehmen profitieren aktuell von den mehr als 15.000 Onlinekursen, die bereits auf wîse up verfügbar sind, der Großteil davon ist für Nutzer(innen) im Abo inkludiert und interaktiv aufbereitet, sei es in Form von Videos, mit Online-Trainings, Podcasts oder auch als Quiz.

„Die Lernmittel des 21. Jahrhunderts sind digital. wîse up bietet für die österreichische Ausbildungslandschaft den Zugang zum digitalen Lernen. Für Ausbildungsverantwortliche besteht die Möglichkeit, die Lernfortschritte zu verfolgen. wîse up erfüllt alle Anforderungen einer modernen Lernplattform und bietet gleichzeitig die Offenheit für künftige Entwicklungen“, betont Richard Dür, Leiter der Lehrlingsausbildung der illwerke vkw.

Das bringt wîse up Ihrem Unternehmen: