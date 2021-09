In Cincinatti darf geschunkelt werden - in München fällt die Wiesn aus

In Cincinatti darf geschunkelt werden - in München fällt die Wiesn aus ©APA/AFP

Wirtshauswiesn in München ersetzt Oktoberfest wegen Corona

Trotz der erneuten Absage des Oktoberfests wegen der Corona-Pandemie kommt in München am Samstag - dem ursprünglich geplanten Anstichtag - Wiesn-Stimmung auf. In gut 50 Gaststätten haben Innenstadt- und Wiesnwirte zur Wirtshauswiesn geladen. Bis zum 3. Oktober wollen sie ihre Gaststätten im Stil der Wiesnzelte schmücken.

Auch in anderen Gasthäusern wird es bei Musik, Wiesnbier und Tracht oktoberfestlich zugehen. Auch virtuelle Wiesnführungen sollen die Fans bei der Stange halten. Bei den Online-Touren über die Theresienwiese ist jeweils ein Wiesn-Experte live dabei, der Fragen beantwortet.

Dabei stehen auf Theresienwiese erneut Corona-Testzelte anstatt Wiesn-Festzelte. Ein Alkoholverbot wie im Vorjahr gibt es dort nicht. Zudem sind auf dem Wiesngelände mehrere Demonstrationen angemeldet. 2022 soll es wieder eine Wiesn geben.