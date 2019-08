Wirtshaussterben in Vorarlberg: "Nie an das Land herangetragen"

Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser kritisiert die WKV, signalisiert aber Gesprächsbereitschaft zum Thema Wirtshaussterben. Man habe das Problem bis heute nie an die Landesregierung herangetragen.

"Seitens der Wirtschaftskammer wurde die Problematik eines Wirtshaussterbens im Vorfeld der heutigen Berichterstattung nie an das Land Vorarlberg herangetragen", so Rüdisser. Auch von Seiten der Gemeinden seien keine Interventionen bekannt. "In einem ersten Schritt ist eine Problemanalyse vorzunehmen, auf deren Grundlage wir jederzeit gerne bereit sind, Lösungsvorschläge mit der Wirtschaftskammer und den betroffen Gemeinden zu diskutieren", so Rüdisser.