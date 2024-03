Wirtshausbriefe: "Tagespresse" gewinnt gegen FPÖ vor Gericht

Eine Klage der FPÖ Niederösterreich gegen die Satireplattform "Tagespresse" wegen an Wirtshäuser verschickte Fake-FPÖ-Briefe auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung ist vom Handelsgericht Wien abgewiesen worden. Das geht aus dem der APA vorliegenden nicht rechtskräftigen Urteil hervor. Im Wesentlichen entschied das Gericht, dass mit der Aktion zulässige Satire vorliege. Die Freiheitlichen kündigten an, Rechtsmittel einzubringen.

Die FPÖ hatte vorgebracht, dass das Schreiben an Gastwirte nicht als Satire erkennbar sei und die Partei schädige. Insbesondere die Behauptung einer beabsichtigen Maßnahme, dass "nicht heimatverbundene Wirtshäuser (...) in einem öffentlich einsehbaren Onlineregister zur Warnung für Gäste als unpatriotisch ausgewiesen" werden, sei ehrverletzend und kreditschädigend. Die "Tagespresse" wandte ein, dass das Schreiben klar als Satire erkennbar und daher durch das Recht auf Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt sei. Zudem sei die Öffentlichkeit unmittelbar nach Versand des Schreibens über die wahre Herkunft informiert worden und bestehe keine Wiederholungsgefahr, da ein Witz nur einmal funktioniere.

Das Handelsgericht entschied, dass zulässige Satire vorliegt. Der Brief stelle mit den Mitteln der Überzeichnung und Überspitzung die "Wirtshausprämie" als absurd dar, was nach Ansicht des Gerichts dem durchschnittlichen Leser auch ohne größere Mühe erkennbar sei. Auch wenn die wahre Urheberschaft aus dem Brief zwar nicht hervorgehe, lasse allein schon der Zusatz "Abteilung zur Förderung der patriotischen Esskultur" im Briefkopf und jener Teil der Überschrift, der auf eine "Panierquote neu" abstellt, Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Schreibens entstehen.