Wirtschaftsvertreter haben hohe Erwartungen an Corona-Gipfel

Von dem für Mittwoch angesetzten Corona-Gipfel von Bund und Ländern erwarten Wirtschaftsvertreter umfassende Lockerungen. WKÖ-Gastro-Spartenobmann Mario Pulker fordert ein Ende der Corona-Sperrstunde. Derzeit müssen alle Lokale um 24 Uhr schließen. Auch alle anderen coronabedingten Einschränkungen müssten nun auf den Prüfstand, hieß es aus der Wirtschaft.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) versprach am Montag weitere Öffnungsperspektiven für März, stellte Beratungen zur Teststrategie in Aussicht, verwies in Sachen Impfpflicht aber lediglich auf die kommende Expertenkommission. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach sich für ein Ende der Gratistests aus.

Die Gastronomie und Hotellerie drängen auf weitreichende Lockerungen. "Nachdem die Bundesregierung vor kurzem festgehalten hat, dass unser Gesundheitssystem glücklicherweise nicht mehr durch die Omikron-Variante bedroht ist, habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis mehr für die Fülle an Corona-Auflagen und Kontrollpflichten, die von der Gastronomie eingehalten werden müssen", so WKÖ-Vertreter Pulker am Dienstag in einer Aussendung. "Mit dem deutlich milderen Verlauf und weniger Hospitalisierungen ist die Zeit reif für den Wegfall von Teilnehmerobergrenzen, 3G und Sperrstunden", sagte der Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, Walter Veit.