Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Zum Abschluss der Nobelpreis-Bekanntgaben wird am Montag der Preisträger in der Kategorie Wirtschaft verkündet. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm wollte frühestens um 11.45 Uhr verkünden, wer als Nachfolger der beiden US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wird.