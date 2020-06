Wirtschaftsministerin Schramböck plant "Kaufhaus Österreich"

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) plant im Kampf gegen Onlineriesen wie Amazon eine Art virtuelles "Kaufhaus Österreich". Viele österreichische Einzelhändler hätten ihr gegenüber beklagt, sie würden im Internet nicht gefunden. Man baue an einer E-Commerce-Plattform für den digitalen Einkauf in Österreich, sagte Schramböck am Montag in einer einstündigen Sondersendung auf ORF III.

Eine Plattform, die in diese Richtung geht, betreibt die Österreichische Post mit shöpping.at. Auch das Preisvergleichsportal Geizhals zeigt, wo welche Produkte gekauft werden können, ob sie lagernd sind und ob eine Abholung in der Nähe möglich ist. In der ORF-Sendung wurde das Start-up markta vorgestellt, ein digitaler Bauernmarkt.

Wegen der Coronakrise gibt es derzeit viele Aufrufe, die Geschäfte ums Eck zu unterstützen. Die Idee, die Wertschöpfung in der Region zu halten, erlebt durch die Krise neuen Zulauf. Die WKÖ-Plattform unter ist eine der Initiativen, die das regionale Einkaufen propagiert. Weitere Beispiele dafür sind die Onlineshop-Fibel des "Falter". Eine Übersicht gibt es unter .

Schramböck gab im ORF-Fernsehen den Startschuss für die Erarbeitung eines "Digitalen Aktionsplan Austria". Sie will damit Österreichs Unternehmen mit Förderungen bei der Digitalisierung unterstützen. Durch die Coronakrise habe sich die Entwicklung beschleunigt, "wir wurden in die digitale Zukunft gebeamt", sagte Schramböck.