Wirtschaftskammer Vorarlberg entlastet ab 2019 ihre Mitglieder

5. Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Vorarlberg: WKV stellt die Weichen für die Zukunft. Fachkräftemangel und Bildung sowie digitale Infrastruktur sind die zentralen Herausforderungen.

»WKV-Präsident zu Flüchtlingen in Lehre Die Abschiebung von Flüchtlingen in der Lehre hält auch der Präsident der Wirtschaftskammer für unverantwortlich.«

Anträge zum Wirtschaftsparlament

In den Delegiertenanträgen zum Wirtschaftsparlament wurden zukunftsweisende Entscheidungen für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg getroffen. Unter anderem ging es um eine MINT-Strategie (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gegen den Fachkräftemangel. Einstimmig wird die Vorarlberger Landesregierung dazu aufgefordert, gemeinsam mit der Wirtschaft und wichtigen Institutionen einen strategischen Entwicklungsprozess zu starten, der das Ziel verfolgt, künftig noch mehr junge Menschen für Technik und Naturwissenschaft zu begeistern; in weiterer Folge die darin vorgesehenen Aktivitäten umzusetzen und diese regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Ebenso haben sich die Delegierten einhellig darauf geeinigt, das Land dazu aufzufordern, verstärkt in die digitale Infrastruktur, namentlich in den Breitbandausbau, sowie in die digitale Verwaltung zu investieren und klare Aufgabenfelder mit konkreten Verantwortlichkeiten festzulegen.