Wirtschaftskammer-Mitglieder zahlen bald geringere Beiträge

Die österreichischen Wirtschaftskammern haben bei einer erweiterten Präsidiumssitzung Entlastungen für ihre Mitglieder beschlossen. Alleine durch Senkungen bei den Kammerumlagen I und II werde es ab 1. Jänner 2019 zu Entlastungen für die Betriebe um 60 Mio. Euro kommen, teilte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Freitag mit. Gleichzeitig werde das Serviceangebot ausgebaut.

Konkret werden die Hebesätze, die für die Berechnung der Kammerumlage I und II herangezogen werden, gesenkt und für die Kammerumlage I degressiv gestaffelt. Investitionen werden in Hinblick auf die Kammerumlage I überhaupt beitragsfrei gestellt. Darüber hinaus werden Mehrfach-Grundumlagen innerhalb einer Fachgruppe abgeschafft. Somit fällt für die Mitgliedsbetriebe in Zukunft pro Fachgruppe nur noch eine Grundumlage an. Neugründer werden im Jahr nach der Gründung zur Gänze von der Grundumlage befreit. Diese und eine Reihe weiterer Maßnahmen bringen in Summe ein Entlastungs-Potenzial von rund 100 Millionen Euro ab 2019.