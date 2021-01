Unternehmer wollen weitere Coronahilfen

Die Verlängerung des Lockdowns bis 7. Februar - bzw. für Tourismus und Gastronomie bis März - hat am Sonntag naturgemäß auch für zerknirschte Reaktionen aus der Wirtschaft gesorgt. Während die Präsidenten von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung auch Parolen zur Hoffnung ausgaben, sah manch Touristiker schon einen "Totalausfall" der Wintersaison. Gerufen wurde von mehreren Seiten nach neuen Coronahilfen für die Betriebe.

Die Verlängerung des Lockdowns komme bei vielen Betrieben dem Wegfall eines Jahresumsatzes gleich, so Michaela Reitterer, Präsidentin der Hoteliervereinigung (ÖHV). "Da braucht es mehr als bisher", forderte sie weitere Coronahilfen durch die öffentliche Hand. Der Fixkostenersatz für die Dauer der Pandemie reiche nicht. "Wenn das Leben nach Ostern wieder durchstartet, ist es im Tourismus zu Ende. Unseren Arbeitgebern in den Skiregionen fehlt dann der finanzielle Polster, den sie sonst im Winter erwirtschaften. Das muss man mitdenken."

Es brauche eine Umsatzersatz und weitere Hilfen über die Lockdowns hinaus, so die Hoteliersvertreterin. Problem sei auch noch die von der EU vorgebene Obergrenze bei den Coronahilfen. "Das ist seit langem bekannt und alle schauen zu", so Reitterer.

"Mit der neuerlichen Verschiebung des Öffnungsdatums wurde in vielen Regionen das Saisonende quasi besiegelt", beklagte der Tourismusspartenobmann in der Wirtschaftskammer Tirol, Mario Gerber. "Für den Tourismus ein Totalausfall, nachdem schon der letzte Winter frühzeitig beendet wurde."

Nach einem weiteren Umsatzersatz für die gesamte Lockdown-Dauer und einen höheren Beihilfedeckel für den Mittelstand rief auch der Handelsverband am Sonntag einmal mehr. "Die Coronavirus-Mutation B117 hat leider dafür gesorgt, dass unser Albtraum-Szenario eingetreten ist. Wir rechnen jetzt für den sechswöchigen Lockdown im Handel mit einem Umsatzverlust von fast sechs Milliarden Euro", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. "Mittlerweile sind über 100.000 Jobs in der Branche akut gefährdet. 10.000 Betriebe sind de facto insolvent."