Wirtschaftskammer drängt auf Netzausbau aus Steuermitteln

Die Wirtschaftskammer drängt auf den Ausbau der Strom- und Gasnetze durch die öffentliche Hand. Dann gebe es auch die Diskussion, wer die Kosten des Ausbaus der West-Austria-Gasleitung (WAG-Loop) trägt, nicht. "Die Regierung hat um 4 Mrd. Euro Gas gekauft, und nur das Projekt Ausbau WAG-Loop kostet 200 Mio. Euro", sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Dienstag in einer Pressekonferenz mit dem niederösterreichischen Energielandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP).

Mahrer fordert einen mit mindestens 5 Mrd. Euro dotierten Energieinfrastrukturfonds aus Steuermitteln, um neben dem WAG-Loop auch an anderen Stellen die Strom- und Gasnetze ausbauen zu können. Dazu zählt die Wirtschaftskammer die Gasübergabestationen Arnoldstein und Murfeld an den Grenzen zu Italien und Slowenien, um Flüssigerdgas (LNG) von den geplanten LNG-Terminals in Triest und Krk nach Österreich transportieren zu können.