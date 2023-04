Wirtschaftsinstitute erwarten keine Rezession in Deutschland

Die führenden Institute rechnen wegen sinkender Energiepreise nicht mehr mit einer Rezession in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer um 0,3 Prozent wachsen, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Regierung. Im Herbst war unter dem Eindruck der Energiekrise noch ein Minus von 0,4 Prozent veranschlagt und eine Rezession im gerade beendeten Winterhalbjahr erwartet worden, zu der es nun aber nicht komme.

"Der konjunkturelle Rückschlag im Winterhalbjahr 2022/2023 dürfte glimpflicher ausgefallen sein als im Herbst befürchtet", sagte der Konjunkturchef des Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser. "Maßgeblich ist ein geringerer Kaufkraftentzug infolge deutlich rückläufiger Energiepreise." Für 2024 wird nun auch wegen der nachlassenden Inflation ein Wachstum von 1,5 Prozent erwartet.

Bei der Inflation rechnen die Institute erst im kommenden Jahr mit einer merklichen Entspannung. Dann soll die Teuerungsrate in Deutschland auf 2,4 Prozent fallen, nach 6,0 Prozent in diesem Jahr. Zum Vergleich: 2022 betrug sie noch 6,9 Prozent. "Der Höhepunkt der Inflationswelle dürfte mittlerweile erreicht sein", sagte Wollmershäuser. Das werde den privaten Konsum ab der zweiten Jahreshälfte anschieben, weil dann auch die Reallöhne wieder zulegen sollten.

Als Konjunkturstütze sehen die Institute die Industrie, die von nachlassenden Lieferengpässen und der günstigeren Energie profitieren dürfte. Die Bauwirtschaft werde dagegen bremsen. "Besonders im Wohnungsbau wird die Nachfrage schwach bleiben, auch weil die Europäische Zentralbank ihren geldpolitischen Kurs weiter straffen wird und damit die Finanzierungskosten weiter steigen werden", sagte Wollmershäuser.

Von Konjunkturprogrammen, die das Wachstum anschieben könnten, halten die Ökonomen nichts. Die Finanzpolitik sollte die ohnehin recht hohe Inflation nicht noch mit weiteren Programmen zur Stimulierung der Nachfrage befeuern, warnte Wollmershäuser. Die Wachstumsaussichten Deutschlands würden dem Tempo einer Pferdekutsche gleichen, bei der die Zahl der Zugtiere zurückgehe, weniger Futter eingesetzt werden solle, aber gleichzeitig mehr Passagiere mit müssten, fügte Konjunkturchef Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hinzu. "In einer solchen Situation kommt es darauf an, die Räder zu ölen, Ballast abzuwerfen." Das könne etwa durch eine Senkung der hohen Abgabenlast geschehen oder durch qualifizierte Zuwanderung.

"Was nicht hilft, sind Konjunkturprogramme", sagte Kooths. "Konjunkturprogramme wären in diesem Bild nichts anderes als Peitschenhiebe." Das bringe langfristig nichts, ebenso wie ein geldpolitisches Dauer-Doping durch niedrige Zinsen. Der Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität werde nicht zu zusätzlichen Wachstumsimpulsen führen. Produktionskapazitäten in der Wirtschaft würden umgebaut, aber nicht unbedingt neue aufgebaut. Es gebe keine doppelte Dividende - mehr Klimaschutz und oben drauf noch ein Wachstumswunder. "Das ist leider eine Illusion", sagte Kooths.

Gute Nachrichten halten die Institute für den deutschen Arbeitsmarkt parat. Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte weiter zunehmen, von rund 45,6 Millionen im vergangenen Jahr auf rund 46,0 Millionen im kommenden. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte allerdings in diesem Jahr vorübergehend von 2,42 auf 2,48 Millionen zulegen, "da die ukrainischen Flüchtlinge nicht sofort auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen". 2024 dürfte die Arbeitslosigkeit dann wieder sinken auf 2,41 Millionen.

Die Gemeinschaftsdiagnose dient der deutschen Regierung als Basis für ihre Projektionen, die wiederum die Grundlage für die Steuerschätzung bilden. In ihrem im Jänner veröffentlichten Jahreswirtschaftsbericht geht die deutsche Regierung für heuer von einem Wachstum von 0,2 Prozent aus. Im Frühjahr will Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck eine aktualisierte Prognose vorstellen. Erarbeitet wurde die Frühjahrsprognose vom RWI in Essen, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel und vom IWH in Halle. Als Kooperationspartner fungieren das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) und das Institut für Höhere Studien Wien (IHS). Das Berliner DIW pausiert wegen des Umbaus der hauseigenen Konjunkturforschung, will aber im Herbst wieder dabei sein.