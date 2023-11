Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Tirol ausgebrannt

Beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes eines Bauernhofes in Kirchberg in Tirol (Bez. Kitzbühel) sind Samstagabend die darin abgestellten Arbeitsmaschinen zerstört worden, auch das dort eingelagerte Heu verbrannte. Um ein Übergreifen der Flammen auf den Hof zu verhindern, wurde das Dach des Wohngebäudes abgetragen. Verletzt wurde niemand, die im Stall untergebrachten 20 Rinder wurden vom Landwirt und einem Nachbarn gerettet, informierte die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte das Feuer auf der im Ortsteil Aschau gelegenen Landwirtschaft gegen 21.40 Uhr im Stall ausgebrochen sein. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens standen vorerst nicht fest. Dabei richteten die Flammen nicht nur großen Schaden an den Landwirtschaftsgebäuden an, auch das Dach eines Hauses in unmittelbarer Nachbarschaft wurde durch Funkenflug beschädigt. Die Nachsorgearbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an. Es standen rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz.