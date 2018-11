„Wirtschaftsethik zum Wohle aller“

BEWUSSTE LEBENSWEISE IM PRIVATEN HAUSHALT.

In der Kategorie „Bewusste Lebensweise im privaten Haushalt“ sind Marion Faltejsek-Lederhoser aus Dornbirn, Hubert Feurstein aus Zwischenwasser und Franziska Lang aus Dornbirn in den Augen der Jury besonders vorbildlich im Alltag aktiv in Sachen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. „Eine bewusste Lebensweise lässt sich im täglichen Leben jederzeit umsetzen, sofern man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Meine Kinder und ich leben das tagtäglich“, sagt die Alleinerzieherin mit vier Kindern, Marion Faltejsek-Lederhoser und führt weiter aus: „Zu Hause ernähren wir uns überwiegend biologisch und nach Möglichkeit regional, ¬gekocht wird mit dem Energiesparherd und mit Heißluft wird gebacken. Müll wird bei uns akribisch getrennt und abgewaschen wird von Hand. Wir haben kein Auto und gehen jeden Weg zu Fuß oder mit den Öffis. Das haben meine Kinder schon von klein an so gelernt. Wir verwenden Energiesparlampen, die gleichzeitig auch Tageslichtlampen sind. Die Wohnung wird mit Holz geheizt, meist mit Altpaletten und Abfallholz, um Ressourcen zu schonen. Auch bei der Kleidung wird auf Biobaumwolle geachtet.“

Bewusstsein verbreiten

Eine bewusste Lebens- und Arbeitsweise ist für die Familie Hubert Feurstein und zwei weitere befreundete Familien Selbstverständlichkeit und zwei Schlüsselsätze haben den Theologen, BHS-Lehrer und Energetik-Coach und seine Freunde dazu bewogen, als „strategisches Ziel den Aufbau einer Solidargemeinschaft zur Förderung einer gerechten, sozialen und ökologischen Wirtschaft durch bewussten Konsum“ umzusetzen. „Wir wollen unsere imperiale Lebensweise (Ulrich Brand) in eine nachhaltige umgestalten. Das betrifft sämtliche Konsum- und Lebensbereiche“, erklärt Feurstein die Gründung des Vereins „Konsumentensolidarität – JETZT!“ Die „Postwachstumsökonomie“ von Niko Paech biete hierfür eine hilfreiche Struktur: Einen Großteil unseres Konsums könnten wir zugunsten von mehr Lebensqualität einfach weglassen.

Niko Paech nennt das „Befreiung vom Überfluss“ und spricht von Genügsamkeit, von Suffizienz. Mit Subsistenz meint er souveräne Selbstversorgung. Soll heißen: „Wir beginnen wieder verschiedene Dinge selber zu machen, gemeinsam zu nutzen, gemeinsam zu reparieren, manches zu tauschen. Beispiele sind die Vorarlberger Talentetauschkreise und Repaircafés. Bei der dritten Schiene geht es um Produkte, die regional, ökologisch und fair in kleinen wirtschaftlichen Einheiten produziert und verkauft werden: Lebensmittel, Kleidung, Ökostrom aus der eigenen Photovoltaikanlage, Waschmittel, Naturkosmetik, Möbel, nahezu alles. Auch Regionalwährungen wie der V-Taler sowie Crowdfunding als Finanzierungsform dienen der Regionalökonomie“, erläutert Feurstein. „Viele Firmen dieser Art sind Mitglied in unserem Verein und schaffen bei uns Arbeitsplätze. Bleibt noch die vierte Schiene, auf der das Wirtschaften in großen Einheiten durchaus Sinn macht: etwa in der Telekommunikation, bei öffentlichen Verkehrsmitteln, Hightech-Produkten u. v. a. Da muss allerdings die ,geplante -Obsoleszenz‘ – das strategisch geplante frühe Wegwerfen eines Produkts – als Prinzip unserer globalisierten Wirtschaft überwunden werden!

Der aktuelle Film THE GREEN LIE führt uns drastisch vor Augen, wie sich große Konzerne als regional und nachhaltig gebärden, obwohl das mit der praktizierten Realität so gut wie nichts zu tun hat. Mit diesen gewonnenen Erkenntnissen konsumieren wir nun bewusst und stellen unsere Lebensweise entsprechend um.“ „Unsere Solidarität braucht es, damit der Veränderungsprozess gelingen kann. Jetzt aktiv zu werden ist sicher die größte Anfangsschwierigkeit, denn man weiß, dass es viel Arbeit bedeutet. Unser Projekt haben wir bis 2021 angelegt. In der Vorarlberger Plattform für Menschenrechte sind wir mit über 40 Organisationen vernetzt“, informiert Feurstein in Sachen Veranstaltungen. „Jeweils um den 10. Dezember begehen wir seit vier Jahren den Vorarlberger Tag der Menschenrechte. Zum Internationalen Tag der Mutter Erde veranstalten wir mit der Fachhochschule, dem Naturschutzbund und sechs weiteren Vorarlberger Organisationen jährlich einen Empfang mit jeweils einem wissenschaftlich fundierten Referat im Zentrum.“ „Das essfertige Garen von Speisen im Garsack spart CO2, Zeit und Geld“, beschreibt Franziska Lang aus Dornbirn ihren praktischen Zugang zum bewussten Alltagsleben.