Wirtschaftsbund beeinsprucht Bescheide der Finanzbehörde

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg beeinsprucht mehrere Bescheide der Finanzbehörde, wie am Mittwochvormittag publik wurde.

Gegen die Bescheide für die Nachzahlung der Umsatzsteuer in den Jahren 2016 und 2017, die Körperschaftssteuer für die Jahre 2016 bis 2021 sowie die sogenannte Zuwendungsabgabe an die Vorarlberger Volkspartei in den Jahren 2017 bis 2021 wird seitens des Wirtschaftsbundes Vorarlberg Beschwerde eingelegt.