Wirtschaftsboom hilft Trump - Schulden steigen aber rasant

US-Präsident Donald Trump sonnt sich gerne im Glanz des Wirtschaftsbooms, doch dieser scheint teuer erkauft. Die Kehrseite der Medaille ist das höchste Defizit seit dem Jahr 2012, als das Land noch mit den Nachwehen der weltweiten Finanzkrise kämpfte. Im Ende September abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 klafft ein Loch von 779 Mrd. Dollar.

Auslöser sind auch die massiven Steuersenkungen, mit denen Trump im Kongresswahlkampf für seine Republikaner die Werbetrommel rührte. Das Bipartisan Policy Center schlägt bereits Alarm. Die parteiunabhängige Denkfabrik aus Washington spricht von einem “Weckruf”. Die Politik müsse das Ruder herumreißen – auch weil der Staat bei weiter steigenden Zinsen schon bald noch tiefer in der Kreide stehen dürfte. Der USA-Experte Josef Braml sieht Trump auf “demselben Holzweg” wie Präsident Ronald Reagan in den 1980er Jahren, der mit niedrigeren Steuern die Wirtschaft stimulieren wollte: “Diese Art von Voodoo-Economics hat schon damals nicht funktioniert und wird auch jetzt nicht funktionieren”, so der Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Derweil wächst der Schuldenberg der USA weiter an. Laut Braml hat er sich seit der Finanzkrise von 2007/08 bereits verdoppelt, wobei Schulden der Einzelstaaten und Kommunen noch nicht eingerechnet sind: “Schon bald könnte der amerikanische Staat also handlungsunfähig werden – zumal die demografische Entwicklung in absehbarer Zeit zusätzlich die Sozialkassen sprengen wird”, warnt der DGAP-Experte. Trump und seine Berater hätten sich allerdings einen schlanken Staat auf die Fahnen geschrieben, der somit zumindest auf der Ausgabenseite für Entlastung sorgen solle. “Es läuft auf einen radikalen Staatsabbau hinaus – bis auf das Militär.”

Trumps politischer Dreiklang aus Steuersenkungen, schlankem Staat und weniger Regulierung erinnert an die Ideale der Tea-Party-Bewegung innerhalb der Republikaner. Sie machte Ende vorigen Jahrzehnts mit dem Slogan “Ich will mein Land zurück” gegen die Regierung des Demokraten Barack Obama mobil. Die Bewegung, die zwischenzeitlich an Dynamik verloren hatte, sieht sich durch Trump wieder im Aufwind: “Wir haben den Eindruck, dass Trump an all den Problemen arbeitet, die uns so stören”, betont eine Pro-Trump-Aktivistin am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Springfield im Bundesstaat Missouri.