Wirtschaft will laut Mahrer weniger Steuern und Bürokratie

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat am Freitag zu Beginn des Intensivwahlkampfes für die Nationalratswahl 2019 die Forderungen der Wirtschaft präsentiert. Weniger Bürokratie, weniger Steuern und mehr Bildung seien die zentralen Wünsche der Firmen, so Mahrer mit Verweis auf eine Umfrage unter 989 Unternehmern.

Als zentrale Wünsche der Wirtschaft formulierte Mahrer den Bürokratieabbau, eine Steuersenkung und Verbesserungen im Bildungssystem. Es sei in den vergangenen Jahren viel richtig gemacht worden, nun komme aber der konjunkturelle Abschwung in Deutschland belastend dazu. "Die deutsche Wirtschaft hat Grippe", so Mahrer.