Wirtschaft Walgau schwingt das Tanzbein

Mit „Witz, Magie, Show und Taktgefühl“ sorgt die Wirtschaft im Walgau beim diesjährigen Ball am Samstag, 18. Jänner, einmal mehr für einen tollen Abend.

„Bei Social Media geht es um die Menschen! Nicht um Informationen!“ Unter diesem Motto gilt es offline zu gehen und Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Traditionen weiterzuführen, sich selbst und anderen Gutes zu tun und einen geselligen Abend zu genießen. „Der Ball ist ein Treffpunkt für die gesamte Region, um alte und neue Freunde zu treffen und sich mit ihnen die Nacht um die Ohren zu schlagen“, verspricht Georg Geutze vom Organisations-Team.

Regionale Talente

Auch dieses Jahr sind wieder Talente aus der Region am Start. Ob Zauberei, Showeinlagen, junge Musiker oder Kabarett: Ein buntes Programm sorgt für beste Unterhaltung. Moderiert wird der Abend von „Martin von Barabue“, für gute Stimmung sorgen die Band „uptoseven“ und der Treffpunkt an der Bar. Beginn ist um 19 Uhr mit einem Sektempfang, ab 20 Uhr startet das Ballprogramm. Karten gibt es im Vorfeld bei Priska Hartmann (T. 05525/62335, E: tthartmann@aon.at).