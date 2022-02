Wirtschaft startet verhalten optimistisch ins Jahr 2022

Österreichs Wirtschaft ist mit verhaltenem Optimismus ins Jahr 2022 gestartet. Der Rückgang des Bank-Austria-Konjunkturindikators setzte sich im Jänner fort, aber mit stark nachlassendem Tempo, wie das Institut mitteilte. Pandemiebeschränkungen und Lieferengpässe belasten weiter. Für heuer erwartet die Bank ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent (nach fast 5 Prozent 2021) und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Inflation wird mit 3,9 Prozent prognostiziert.

Der Konjunkturindikator sei im Jänner leicht auf 3,2 Punkte (nach 3,4 Punkten) im Dezember gesunken, habe aber weiterhin klar den langjährigen Durchschnitt überstiegen, so UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Dienstag laut Pressemitteilung. "Die Konjunkturstimmung in Österreich zeigte sich zu Jahresbeginn nach dem Lockdown im November und den fortgesetzten Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie sowie aufgrund der Probleme durch Lieferengpässe etwas stärker belastet als im Vormonat. Nach dem Auseinanderdriften während des Lockdowns sei die Konjunkturentwicklung in den einzelnen Wirtschaftssektoren nun wieder einheitlicher.