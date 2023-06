Wirtschaft stagnierte im 1. Quartal - Bei hoher Inflation

Die heimische Wirtschaftsleistung stagnierte auch im 1. Quartal 2023. Damit hält die seit Mitte 2022 beobachtete Konjunkturschwäche an, teilte heute das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo mit. Dämpfend wirkte demnach insbesondere der Rückgang der Bruttowertschöpfung in einigen Dienstleistungsbereichen sowie der Industrie. Vorlaufindikatoren würden vor allem für die Warenherstellung und die industrienahen Branchen auf eine anhaltend schwache Entwicklung hindeuten.

"Die deutliche Abschwächung der Erzeugerpreisinflation sollte in den kommenden Quartalen auch den Verbraucherpreisauftrieb weiter dämpfen", so Wifo-Ökonom Christian Glocker. Angebotsseitig bremsten im 1. Quartal vor allem die Bereiche Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie sowie das verarbeitende Gewerbe die Preisdynamik. Auf der Nachfrageseite wären es die sinkenden Investitionen und der schwache öffentliche Konsum. Die privaten Konsumausgaben seien hingegen kräftiger gewachsen als erwartet.

Mit einer Verbraucherpreisinflation (laut HVPI) im April von 9,5 Prozent sei der Preisauftrieb bei Gütern und Dienstleistungen für den privaten Konsum deutlich kräftiger als im Durchschnitt des Euroraums gewesen. Lediglich vier der 20 Euro-Länder wiesen im April noch höhere Inflationsraten aus als Österreich, rechnete am Freitag das Wifo in einer Aussendung vor. Im Mai verlangsamte sich die Inflation, der Rückgang dürfte in den nächsten Monaten anhalten, da der Erzeugerpreisauftrieb bereits nachgelassen hat, so die Erwartung der Ökonomen.