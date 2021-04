Wirtschaft im ersten Quartal deutlich unter Vorjahreswert

Österreichs Wirtschaft ist zu Jahresbeginn im Vergleich zu Ende 2020 leicht gewachsen, im Jahresabstand aber bereits das fünfte Quartal hintereinander geschrumpft, wenn auch diesmal weniger als zuletzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag von Jänner bis März real um 0,2 Prozent über dem vierten Quartal 2020 und um 2,7 Prozent unter dem ersten Vierteljahr 2020, ergab die Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).

Positive Impulse für die Wirtschaft kamen zu Jahresanfang von der fortschreitenden Erholung der Industrie- und Baukonjunktur. Die Wertschöpfung in der Industrie stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 Prozent (nach lediglich +0,6 Prozent im vierten Quartal) und im Bausektor um 3,6 Prozent (nach 2,4 Prozent Rückgang Ende 2020), so das Wifo in einer Aussendung.