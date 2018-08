Wirtschaft fordert Ende der Grenzkontrollen in Bayern

Deutsche Ökonomen und Verbandsvertreter haben vor massiven Schäden für die Wirtschaft gewarnt, sollten die Grenzkontrollen in Bayern noch längere Zeit anhalten. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, warnte in einem Schreiben, aus dem die "Rheinische Post" (Samstagsausgabe) zitierte, vor steigenden Preisen und einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit.

Diese wären die Folge höherer Personal- und Lagerkosten wegen der längeren Wartezeiten an der Grenze. Kampeter beruft sich laut “Rheinischer Post” auf zwei wissenschaftliche Studien. Das Münchner Ifo-Institut gehe von Kosten in Höhe von jährlich 15 Mrd. Euro allein aufgrund fortlaufender Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze aus. Die Baseler Prognos AG sage über einen Zeitraum von zehn Jahren Gesamtschäden für Deutschland von 235 Mrd. Euro voraus, sollten Grenzkontrollen die Importpreise um drei Prozent erhöhen.