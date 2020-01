Wirtschaft der Eurozone schwächelte Ende 2019

Die Eurozone hat im vierten Quartal 2019 das schwächste Wirtschaftswachstum des Jahres erzielt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 19 Länder erhöhte sich lediglich um 0,1 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten mit 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im dritten Quartal noch ein Plus von 0,3 Prozent gab.

In Frankreich und Italien schrumpfte die Wirtschaftsleistung in den letzten drei Monaten des Jahres. In Spanien wuchs die Wirtschaft dagegen schneller als von Experten erwartet.