Wirtin überfahren: Zechpreller zurück in Österreich

Zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, sind nach Österreich ausgeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte entsprechende Online-Berichte von "Krone" und ORF Radio Oberösterreich. Bis Freitagabend muss entschieden werden, ob Untersuchungshaft verhängt wird.

Die 16-jährige Grazerin und ihr 17-jähriger Begleiter sollen am 9. August in Linz ein Lokal verlassen haben ohne zu zahlen und in ihren Wagen gestiegen sein. Als die Wirtin sie aufhalten wollte, sollen sie die Frau überfahren haben und geflüchtet sein. Die 41-jährige Restaurantbesitzerin wurde überrollt und lebensgefährlich verletzt. Auswertungen von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen ergaben, dass die 16-Jährige hinter dem Steuer gesessen haben dürfte.