Wird in Vorarlberg bald mobil geschlachtet?

In Vorarlberg wird von der Politik laut über mobiles Schlachten nachgedacht: Nicht das Tier kommt zum Schlachter, sondern umgekehrt.

Studien belegen, dass die industrielle Schlachtung in einem Großbetrieb für die Tiere sehr viel mehr Stress bedeutet als eine schonendere Tötung vor Ort, etwa beim Landwirt. Damit fällt nicht nur der stressige Transport der Tiere zum Schlachthof und damit in eine ungewohnte Umgebung weg. Im Schlachthof selbst sorgen auch die Geräusche der Artgenossen für Aufregung sowie der Geruch des Bluts. Es gibt überdies auch in qualitativer Hinsicht Erwägungen, welche für ein mobiles Schlachten sprechen würden: Denn der Stress beim Tier schmälert die Qualität des Fleisches. Argumente, auf die sich auch Grünen-Agrarsprecher Daniel Zadra beruft.