Wird Arbeiten bald nur nachts möglich sein?

Umweltmediziner Prof. Dr. Hans-Peter Hutter sprach in "Vorarlberg LIVE" über die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels.

Dramatische Hitzewellen oder wochenlange Regenfälle - die Extremwetterereignisse halten seit Jahren die Welt in Atem. In Österreich waren die großen Unterschiede auch in diesem Sommer zu spüren, der Klimawandel wirkt sich nämlich nicht auf alle Regionen gleich aus, wie Umweltmediziner Hans-Peter Hutter am Freitag in "Vorarlberg LIVE" erklärt. Noch hätte die Weltbevölkerung aber in der Hand, wie oft uns diese Extremen treffen. Im Idealfall flache die Kurve der Häufigkeit bis 2040 ab, sollte dies nicht passieren, "werden unsere Kinder die Folgen vollends konsumieren", so der Experte.