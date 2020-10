Wirbelsturm "Zeta" zu Kategorie zwei Hurrikan hochgestuft

Hurrikan "Zeta" hat kurz vor dem Erreichen der US-Golfküste weiter an Stärke gewonnen und wird als Wirbelsturm der Kategorie zwei eingestuft. Mit Böen von bis zu 161 Stundenkilometern wird das Erreichen des US-Festlandes in den kommenden Stunden erwartet, teilte das Nationale Wetter-Institut in New Orleans am Mittwoch mit. Auch starker Regen und Tornados sind im Süden der USA möglich.

Die Meteorologen erwarten, dass "Zeta" sich am Land wieder abschwächt. Entlang der Golfküste zwischen dem Südosten Louisianas bis in den Westen Floridas wurde unter anderem auch vor gefährlichen Sturmfluten gewarnt. Louisianas Gouverneur John Bel Edwards mahnte die Bevölkerung auf Twitter an: "Sie sollten Ihre Vorbereitungen abschließen."