Wirbel um Wiener Ex-Anwalt bei Verhandlung am Strafgericht

Ein pensionierter Anwalt hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht bei seiner Verhandlung wegen Nötigung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt für gehörigen Wirbel gesorgt. Nach kurzer Zeit wurde der 68-Jährige wegen wiederholtem ungebührlichem Verhalten vom Verfahren ausgeschlossen. Am Ende verurteilte Richter Markus Müller den Juristen im Sinn der Anklage zu einem Jahr Haft, wobei die Strafe bedingt nachgesehen wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Verhandelt wurden drei Strafanträge. Zwei bezogen sich auf Vorfälle in den Kanzleien der Erwachsenenvertreter des ehemaligen Rechtsanwalts. Diese bekam der Jurist beigestellt, weil die Behörden zur Überzeugung gelangt waren, dass er aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten alleine zu besorgen. Seither taucht der 68-Jährige regelmäßig bei seinen beiden Erwachsenenvertretern auf und verlangt Akteneinsicht in Akten, die es nicht gibt, oder die Auszahlung von Geld, das er bereits erhalten hat. Am 22. Jänner 2021 war er mit Gewalt in die Kanzlei des einen Vertreters gelangt, indem er die Tür gegen den Widerstand einer Sekretärin aufdrückte, die ihn nicht in die Räumlichkeiten lassen wollte. Vor der Kanzlei des anderen Vertreters rangelte er am 20. Dezember 2021 mit einer Angestellten, die ihm den Weg Richtung Büro versperrte. "Da ist er aggressiv geworden. Er hat uns beschimpft, er hat uns die ganze Zeit gefilmt", schilderte die Frau. Am Ende habe der wütende Mann ihren Arm gegen ein gusseisernes Tor geschlagen, wobei sie sich Zerrungen an der Schulter und am Handgelenk zugezogen habe, was einen mehrtägigen Krankenstand zur Folge hatte. Diese beiden Anklagepunkte wurden im Urteil als Nötigung bzw. Nötigung und Körperverletzung qualifiziert.