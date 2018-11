Wirbel um strengere Kindergeld-Regelung für Selbstständige

Während des Bezugs von Kindergeld dazuzuverdienen, kann vor allem für Selbstständige kompliziert und folgenschwer sein: Wenn man es verabsäumt, eine monatsweise Aufschlüsselung an die SVA zu schicken, drohen Rückzahlungen von mehreren tausend Euro. Laut "Standard" (Montagausgabe) gibt es vermehrt Beschwerden, weil das Familienministerium zu einer restriktiveren Vollzugspraxis angewiesen hat.

Der “Standard” berichtet vom Fall einer selbstständigen Grafikerin, die eine Mitteilung der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bekommen hat, wonach sie das gesamte Kindergeld in Höhe von fast 9.000 Euro zurückzahlen muss. Die Betroffene hatte zwar während der Karenzmonate die Zuverdienstgrenze eingehalten, es aber verabsäumt, eine monatsweise Aufschlüsselung an die SVA zu schicken. Wenn so eine “Abgrenzung” nicht vorliegt, zieht die SVA die gesamten Einnahmen eines Jahres für die Zuverdienstgrenze heran – also auch jene, die in den Monaten vor oder nach der Karenz lukriert wurden.