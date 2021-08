„Wir wollen wieder weiter tanzen. Nous on veut continuer à danser encore.“ In poetischem Französisch, sensibel vertont mit sanfter Musik lud der französische Musiker HK (d. i. Kaddour Hadadi) im Frühjahr 2021 gemeinsam mit anderen MusikerInnen in mehreren französischen Städten zum Tanzen auf den Straßen ein. „Wir sind Zugvögel, niemals fügsam oder wirklich weise. Wir verhalten uns nicht blind ergeben. Im Morgengrauen, unter allen Umständen, kommen wir, um die Stille zu brechen. Und wenn des Abends im Fernsehen der „gute König“ spricht, erbringen wir den Beweis der Respektlosigkeit. Aber immer mit Eleganz.“