„Wir waren früher Selbstversorger“

100 Jahre Landwirtschaft in Vorarlberg: Ein Sittenbild von Gesellschaft und Wirtschaft.

Gebhard Halder (76) ist nach seiner Pensionierung als Landtagspräsident im Jahre 2009 zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Er arbeitet als Landwirt, hilft seinem Sohn bei der Bewirtschaftung jenes Hofes, der schon 300 Jahre im Besitz der Familie ist. Der ehemalige Landwirtschaftskammerpräsident (1981 bis 1999) kennt sich aus mit Landwirtschaft. Er weiß, wie sich die Arbeit der Bauern im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, auch wie sich die Stellung der Landwirte in der Gesellschaft wandelte.

Die bäuerliche Großfamilie

„Wenn wir die Situation von vor 100 Jahren betrachten, so hat sich diese bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wenig geändert.“ Aber wie war das damals mit den Bauern? „Es waren Großfamilien, die gemeinsam auf dem Hof lebten. Wir waren Selbstversorger und lebten von den Erträgen, die uns Einzelpersonen durch die Abnahme von Produkten einbrachten.“ Rund 10.000 bäuerliche Betriebe habe es kurz nach dem Krieg noch gegeben. „Heute sind es noch circa 2500“, sagt Halder. Gewirtschaftet wurde bis kurz nach dem Krieg noch weitestgehend händisch. „Das betraf die Arbeiten auf dem Acker wie auch im Stall“, beschreibt der ehemalige Landwirtschaftskammerpräsident den bäuerlichen Arbeitsalltag.

Als die Maschinen kamen

Auf den Kopf gestellt wurde das bäuerliche Schaffen durch die einsetzende Technisierung. „Die brachte Veränderungen, wie es sie in den Jahrzehnten zuvor nicht gegeben hatte“, analysiert Gebhard Halder. Die Folge: Viele Bauernhöfe verschwanden, weil sie mit jenen nicht mehr mithalten konnten, welche Maschinen zum Einsatz brachten. Gleichzeitig stiegen die Absatzmöglichkeiten. Milch wurde von zentralen Stellen abgenommen, Märkte gewannen an Bedeutung. „Ich kann mich erinnern, dass wir früher nur anlassbezogen auf dem Markt in Bregenz vertreten waren. Zum Beispiel, wenn wir gerade sehr viele Kirschen hatten, die wir dort verkaufen konnten“, erinnert sich Halder. Eine zusätzliche Einnahmequelle hatte man am Halder- Hof durch das Brennholz. „Ich weiß noch, wie ich Buscheln auf den Dachboden schleppen musste.“

Wichtige Förderungen

Große Ereignisse am Halderhof gehen auf die Jahre 1955 und 1960 zurück. „1955 bekamen wir den ersten Traktor, 1960 die erste Melkmaschine. Im Vergleich zu den heutigen Maschinen waren das freilich Spielzeuge“, schmunzelt Halder. Er selber fuhr wenig später 13 Jahre lang die Milch des väterlichen Hofes und anderer Höfe nach Bregenz zur Molkerei. Die Landwirtschaft heute sieht Halder gut aufgestellt. „Durch öffentliche Mittel ist vor allem die Bewirtschaftung von Berggebieten möglich. Die Subventionen erfuhren durch den EU-Beitritt einen kräftigen Anschub. Auch der Tourismus hat erkannt, wie wichtig bewirtschaftete Bergregionen sind und dass eine intakte Landwirtschaft gerade dort ein wertvolles Kapital darstellt.“ Halders Appell an alle Verantwortlichen bezieht sich auf künftige Anstrengungen, die Produktions- und Arbeitsgrundlagen der Landwirtschaft zu erhalten. „Die Landwirtschaft ist kein Selbstläufer, den es einfach so weitergeben wird. Das muss allen bewusst sein.“ So gelte es, Boden für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung auch in Zukunft zu sichern. „Der Grund wird nicht mehr, es muss künftig mehr verdichtet gebaut werden, um Flächen zu sichern.“

Bauernbub nicht erkennbar

Hand in Hand mit den wirtschaftlichen Entwicklungen in der heimischen Landwirtschaft gingen die gesellschaftlichen Veränderungen des Bauernstandes. Die bäuerliche Großfamilie gehört weitestgehend der Vergangenheit an, die Zahl der landwirtschaftlich tätigen Menschen und die damit einhergehende Bedeutung in der Gesellschaft ist geschwunden. „Früher hat der Bauernstand noch eine große Bevölkerungsschicht vertreten. Das ist vorbei“, hält Halder nüchtern fest und sieht darin auch Vorteile für die Bauern. „Je weniger Landwirte es heute gibt, desto wichtiger sind sie. Und es ist auch nicht mehr so, dass Bauern innerhalb der Gesellschaft isoliert sind. Den Bauernbuben in einer Schulklasse wird man heute nicht mehr alleine durchs Aussehen wahrnehmen.“

Gebhard Halder ist Landwirt und war von 2004 bis 2009 Landtagspräsident.