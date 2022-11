Wer soll etwas verändern, wenn nicht die, die Gebäude, Industrieanlagen, Heizwerke oder Kraftwerke mit Wasser und Energie versorgen?

„Wir verkaufen nichts, was es nicht braucht, und verschwenden keine Ressourcen“, sagt Geschäftsführer Martin Wagner. Vielmehr sollen die Kunden dabei unterstützt werden, viele Tonnen CO 2 einzusparen und dabei die Betriebskosten oft deutlich zu reduzieren. Laut Firmenchef besteht in vielen Industriebetrieben ein großes Einsparpotenzial, das in der Vergangenheit nicht genutzt wurde.