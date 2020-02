„Wir sind der Nachhaltigkeit verpflichtet“

Durch energie- und ressourcenschonendes Handeln die Umwelt für kommende Generationen erhalten.

Das Unternehmen setzt auf viele verschiedene Puzzleteile, um unsere Lebensgrundlage für die Zukunft zu erhalten und einen Teil zum +2°C-Ziel der UNO beizutragen: „Wir setzen seit 2017 diodengepumpte Scheibenlaser für viele Schweißaufgaben in den Montageanlagen ein. Durch den geringeren Energieverbrauch sparen wir pro Jahr rund 726.000 Kilowattstunden an Energie in unserer Produktion ein“, informiert Pascal Fitz, Umwelt- und Energiebeauftragter bei Blum, und fügt an: „Das ist aber nur ein Beispiel. Wir optimieren auch fortlaufend den Nutzungsgrad der Abwärme sowie der Druckluft.“

Verpackungen einbezogen

Optimierte Transportlogistik