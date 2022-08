"Wir müssen in den Krisenmodus umschalten"

Landesrat Daniel Zadra sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Krise von Wien Energie und die Auswirkungen auf die Privatkunden.

Die Wien Energie ist in finanzielle Schieflage geraten, nach Stand Dienstagnachmittag benötigt das Unternehmen rund zwei Milliarden Euro an staatlichen Hilfen. Für Landesrat Daniel Zadra ist das Handeln an der Börse ein großer Faktor, warum das Unternehmen jetzt vor Problemen steht. "Es ist das Produkt eines völlig liberalisierten Strommarktes." Die Regierung müsse in den Markt eingreifen und die Zügel anziehen.