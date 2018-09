Wir machen Pflege sichtbar

Beauty ist auch deine große Leidenschaft? Hast du dann schon einmal darüber nachgedacht, eine Ausbildung zur Kosmetikerin & Fußpflegerin zu machen? Wir von Beauty Pure haben diese Leidenschaft schon seit 1986, aus jeder Frau und jedem Mann das Schönste herauszuzaubern.

So vielseitig wie die Menschen selber sind auch unsere Angebote, mit denen wir unsere Kunden glücklich machen. Darum endet unsere Ausbildung nicht nach Erreichen des Lehrplanes, sondern wir bieten unseren Lehrlingen weitere Möglichkeiten, wie die Wimpernverlängerung & -verdichtung, Nagelmodellage mit Gel und vieles mehr, an zu erlernen. Somit gehören unsere Lehrlinge zu den bestausgebildeten Fachkräften in der Beauty Branche.

Diese Leistungen werden von unseren Lehrlingen auf Wettbewerben immer wieder bestätigt. 2018 haben wir beim Landeslehrlingswettbewerb in Kosmetik den 2. und in Fußpflege den 3. Platz belegt. Beim Bundeslehrlingswettbewerb 2018 in Wien konnte unsere Melanie den 2. Platz in Fußpflege mit nach Hause nehmen.