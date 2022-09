Die Welt gibt derzeit wenig Anlass zu Optimismus. „Wir machen aber trotzdem weiter mit Theater“, betont Landestheaterintendantin Stephanie Gräve bei der Präsentation der theaterpädagogischen Angebote der Spielzeit 2022/23.

Mobile Stücke

Das Familienstück „Alice im Wunderland“ für Kinder ab sechs Jahren, das am 24. November im Großen Haus Premiere feiert, sei eines der besten Beispiele wie Theater auch generationenübergreifend funktionieren kann. In der Box wird die Saison mit King Kong Vivienne (14+), einem Stück von Vivienne Causemann über die Rollenbilder junger Frauen, eröffnet. Die Box des Landestheaters wird Schauplatz für Stücke wie „Wutschweiger“, „Frida - Viva la Vida“ oder Else (ohne Fräulein). Auch mit John Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“, das Themen wie Diversität, Armut und Freundschaft behandelt, will man verstärkt Schulen ansprechen. „Erdbeben in London“ von Mike Bartlett widmet sich unterdessen der Klimakrise und der Zukunftsangst. „Wir zeigen Produktionen, die junge Menschen in ihrer Lebensrealität abholen“, erklärt Blase. Das junge Landestheater produziert weiterhin Klassenzimmerstücke, bei denen die Schule zur Bühne umfunktioniert wird. Neben „Der Betörende Gesang des Zaubervogels“ (6+) und „Wild!“ (8+), wird auch „Ronny von Welt“ (10+) und der „Schwalbenkönig“ (12+) als mobile Produktion angeboten. Einen Einblick hinter die Kulissen wird es im Rahmen von Theaterführungen oder Probenbesuchen gegeben. In „Familien-Box“ werden in diesem Jahr Gastspiele und Workshops für Kinder ab zwei Jahren angeboten. Eröffnet wird die Saison von der Theatergruppe Lottaleben & theater.nuu, die das Stück „Fliegen Lernen“ im Großen Haus zeigen.