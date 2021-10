"Wir jammern nicht, sondern zeigen was möglich ist"

Verena Eugster, Gründerin und Veranstalterin des Female Future Festivals Bodensee, war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und sprach über Frauenquote, Frauen als Unternehmerinnen und warum das Festival so wichtig ist.

Am 30. September findet das Female Future Festival Bodensee statt. Es geht um Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversity und Innovation, aber vor allem geht es um Empowerment. Verena Eugster, gemeinsam mit ihrer Schwester Patricia Zupan Gründerin und Veranstalterin des Festivals, erzählt heute in "Vorarlberg LIVE" welche Speaker*innen auftreten werden und welche Themen in diesem Jahr besonders im Fokus stehen.